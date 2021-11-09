Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Также лидеры затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества
Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.
"Президенты обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", - сказано в сообщении.
Кроме того, лидеры затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, был подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов.
"Условлено о продолжении контактов", - добавили в Кремле.
Как уточняет агентство БелТА, Лукашенко и Путин сверили часы по двусторонней повестке дня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram