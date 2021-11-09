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Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

16:00
  • вторник
  • 09 ноября 2021

Также лидеры затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества

Во вторник президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля.
Кремль обеспокоен ситуацией на польско-белорусской границе

"Президенты обменялись мнениями о ситуации с беженцами на белорусско-польской и белорусско-литовской границах", - сказано в сообщении.

Кроме того, лидеры затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества, был подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодных интеграционных процессов.

"Условлено о продолжении контактов", - добавили в Кремле.

Как уточняет агентство БелТА, Лукашенко и Путин сверили часы по двусторонней повестке дня.

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