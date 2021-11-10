Путин сравнил российское вооружение с зарубежным

Не уступает, а во многом - превосходит

Открывая в среду заседание Военно-промышленной комиссии, президент России Владимир Путин заявил, что организации ОПК в стране работают стабильно даже в условиях пандемии - срывов сроков или поставок не происходит.

Как подчеркнул глава государства, поступающие в российские войска вооружения и техника не уступают зарубежным аналогам, а по многим параметрам - еще и превосходят их.

Президент призвал учитывать новейшие технологии при разработке новой госпрограммы вооружений - в том числе гиперзвуковые и когнитивные. По словам президента, организациям ОПК следует шире использовать возможности, которые открываются при реализации нацпроектов, передает ТАСС.

С 20,9% в 2018 году до 25,6% по итогам 2020 года - такой рост показала доля гражданской продукции в ОПК.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram