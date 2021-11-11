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Путин провел второй за два дня разговор с Меркель

18:46
  • четверг
  • 11 ноября 2021

Основные темы - ситуация на границе Белоруссии, Украина и провокации НАТО

В четверг президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин обеспокоен присутствием американских кораблей в Черном море

"Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса в соответствии с международными гуманитарными нормами", - говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер высказался за восстановление контактов между государствами Евросоюза и Белоруссией.

Также Путин и Меркель обсудили внутриукраинский конфликт.

"Президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты", - отметили в Кремле.

Вместе с тем глава российского государства указал на дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море.

Ранее Путин и Меркель беседовали в среду. "Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", - сообщила тогда пресс-служба Кремля.

Путин предложил странам-членам ЕС наладить обсуждение проблем напрямую с Минском.

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