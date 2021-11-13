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За сутки в России выявлено более 39 тысяч заражённых коронавирусом

11:36
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Регионы вводят систему QR-кодов

За сутки в России зафиксировано 39 256 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 9 031 851 человек с COVID-19, умерло 254 167 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 4 185 больных, всего в столице 1 891 428 инфицированных, скончались 32 592 пациента. 

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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 6 ноября 2021 года – 41 335 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

На этой неделе стало известно, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения в России QR-кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте. В скором времени правительственные инициативы должна рассмотреть Госдума.

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