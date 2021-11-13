Путин отреагировал на угрозы Лукашенко отключить газ Европе

Это нарушит контрактные обязательства

Владимир Путин прокомментировал угрозу Лукашенко перекрыть газ Европе. Белорусский президент заявил об этом два дня назад.

В интервью телеканалу "Россия" Путин сказал, что впервые слышит о таком высказывании Лукашенко.

"Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну он может, наверное. Хотя ничего хорошего это в этом нет", - сказал российский лидер, добавив, что это будет нарушением контрактных обязательств перед Европой.

После начала миграционного кризиса на польско-белоруской границе из Брюсселя прозвучали сигналы о возможных санкциях против Минска. Александр Лукашенко в ответ на это пригрозил перекрыть поставки российского газа в Европу по транзитному трубопроводу. В ЕС рекомендовали белорусскому лидеру не использовать тему газа в политических целях.

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