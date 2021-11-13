ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин отреагировал на угрозы Лукашенко отключить газ Европе

13:43
  • суббота
  • 13 ноября 2021

Это нарушит контрактные обязательства

Владимир Путин прокомментировал угрозу Лукашенко перекрыть газ Европе. Белорусский президент заявил об этом два дня назад.

Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод "Ямал-Европа"
Порошенко пригрозил Лукашенко "адскими санкциями"

В интервью телеканалу "Россия" Путин сказал, что впервые слышит о таком высказывании Лукашенко.

"Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну он может, наверное. Хотя ничего хорошего это в этом нет", - сказал российский лидер, добавив, что это будет нарушением контрактных обязательств перед Европой.

После начала миграционного кризиса на польско-белоруской границе из Брюсселя прозвучали сигналы о возможных санкциях против Минска. Александр Лукашенко в ответ на это пригрозил перекрыть поставки российского газа в Европу по транзитному трубопроводу. В ЕС рекомендовали белорусскому лидеру не использовать тему газа в политических целях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.