ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ухудшилось состояние голодающего в тюремной больнице Саакашвили

10:05
  • воскресенье
  • 14 ноября 2021

Об этом заявил его лечащий врач

Михаил Саакашвили не может встать c постели. Такое заявление о состоянии здоровья бывшего президента Грузии сделал его личный врач. Он добавил, что объявивший голодовку политик очень слаб и ему нужен срочный перевод из тюремной больницы в частную клинику.

Зеленский обратился с просьбой к премьеру Грузии из-за Саакашвили
Перевод Саакашвили в тюремную больницу завершился очередным скандалом

Однако пенитенциарная служба республики опровергла эту информацию. В заявлении отмечено, что Саакашвили находится под постоянным наблюдением медперсонала и все разговоры о том, что ему экстренно не будет оказана помощь, это попытка ввести в заблуждение общественность.

Тем временем, сторонники экс-президента снова вышли на акцию протеста в Тбилиси и потребовали его освобождения, сообщает "ТВ Центр". 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.