Ухудшилось состояние голодающего в тюремной больнице Саакашвили

Об этом заявил его лечащий врач

Михаил Саакашвили не может встать c постели. Такое заявление о состоянии здоровья бывшего президента Грузии сделал его личный врач. Он добавил, что объявивший голодовку политик очень слаб и ему нужен срочный перевод из тюремной больницы в частную клинику.

Однако пенитенциарная служба республики опровергла эту информацию. В заявлении отмечено, что Саакашвили находится под постоянным наблюдением медперсонала и все разговоры о том, что ему экстренно не будет оказана помощь, это попытка ввести в заблуждение общественность.

Тем временем, сторонники экс-президента снова вышли на акцию протеста в Тбилиси и потребовали его освобождения, сообщает "ТВ Центр".

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