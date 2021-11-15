Холод и голод: как выживают мигранты на белорусско-польской границе

Толпы нелегалов продолжают рваться на Запад

Евросоюз в понедельник снова обвинил в сложившемся кризисе Минск. На все 100 процентов, как заявили в Брюсселе. Вслед за пятым пакетом антибелоруссих санкций, пригрозили уже и шестым. И это вместо хоть какой-либо помощи беженцам.

Ирак. Семья курдов хоронит своего родственника. Он скончался в конце октября недалеко от польской границы. Минск организовал репатриацию тела на родину.

"Мы хотели получить визу в посольстве Германии, но нам отказали. Это был бы самый безопасный способ отправиться туда на лечение", - рассказал отец погибшего.

На польско-белорусской границе скопилось больше всего сирийцев и иракцев. Многие продают на родине жилье, чтобы хватило на переезд в Европу. В случае депортации из Польши, возвращаться большинству некуда. Вот и пытаются выжить в нечеловеческих условиях. В голоде и холоде это удается не всем.

И это не первая жертва кризиса на белорусско-польской границе. Минск оказывает нелегальным мигрантам помощь, предлагает временное укрытие женщинам и детям, но оставаться в республике все эти люди не хотят. При этом в гуманитарной катастрофе запад обвиняет именно Белоруссию.

Минск предложил отправить самолеты "Белавиа" с беженцами в Германию. В ответ - тишина. Обычно ФРГ охотно распахивает двери перед ближневосточными мигрантами.

"Это попытка автократического режима Лукашенко дестабилизировать своих демократических соседей и манипулировать людьми, которых они заманили в эту ловушку ложными обещаниями. Этого не будет. Здесь Европа едина. Пятая волна санкций против Белоруссии вступает в силу в понедельник", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главы МИД стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить новый миграционный кризис. Белоруссию, как одну из сторон, не пригласили. Да и разговор, в основном, шел не о том, как помочь застрявшим на границе людям. А как наказать Александра Лукашенко. А вместе с ним еще и его российского коллегу Владимира Путина. На этом особо активно настаивают Литва и Польша.

Польские политики-радикалы, в частности, вице-премьер Петр Глиньский и вовсе предложили исключить Белоруссию и Россию из международных организаций и запретить им участвовать в спортивных состязаниях. При этом страны, являющиеся локомотивами ЕС, занимают более умеренную позицию: Минск давить санкциями, а от Путина требовать помощи.

В понедельник ЕС расширил критерии включения в свои санкционные списки. Теперь в них могут оказаться те, кто содействует вторжению мигрантов в Европу. Составляется реестр авиакомпаний, которые могут перевозить нелегалов. Их руководителям запретят поездки в ЕС и заморозят активы на территории объединения.

В "Белавиа" еще 12 ноября сообщили, что прекращают перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Турции. Хотя и въезжали они все в республику легально - по туристическим визам. А с понедельника афганцев, иракцев, йеменцев и сирийцев не принимают на рейсы из Дубая. Сирийская авиакомпания Cham Wing еще накануне приостановила полеты в республику.

Власти Ирака наконец-то заявили о готовности с 18 ноября вывозить своих граждан из Белоруссии. Но вряд ли это остановит толпы нелегалов, рвущихся на запад. Маршрут через Польшу проложен давно. И попадают к ее границам не только через Минск, но и через Киев. Коллективный запад на этом внимания не заостряет. А Варшава почему-то именно сейчас решила поставить пограничный заслон и кричать об атаке.

Эксперты считают: Варшаве помогли с разработкой этой операции. "Поляки подобные изящные решения самостоятельно не в состоянии генерировать совершенно точно. Они как были гиеной Европы 100 лет назад, они такой же гиеной и остались", - говорит политолог Алексей Мартынов.

Лондон и не скрывает своей заинтересованности. На фоне ситуации с мигрантами требует противодействовать "Северному потоку-2". А глава Минобороны Великобритании спешит с визитом в Польшу. Чтобы обсудить усиление своего военного контингента в Республике и меры давления на ЕС, с которым у Королевства свои давние счеты.

Лилия Акиньшина. Артем Боев, "ТВ Центр".

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