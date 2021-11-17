На севере Москвы опрокинулась маршрутка

Несколько человек пострадали

Маршрутная "Газель" опрокинулась при выезде на внешнюю сторону МКАД, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

"При выезде на внешнюю сторону МКАД с федеральной трассы М-11 "Нева" произошло опрокидывание маршрутного такси "Газель", - рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадали четыре человека - водитель маршрутки и трое пассажиров.

Как уточнили в столичном департаменте транспорта, перекрыт съезд с М-11 на внешнюю сторону МКАД. Погибших в результате ДТП нет.

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