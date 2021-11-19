Путин обсудил с Совбезом работу в международных структурах

Пандемия требует общих усилий международного сообщества

В пятницу президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Были затронуты темы российской деятельности в рамках Организации Объединенных Наций и других международных структур. Как отметил глава государства, Россия ведет активную работу на различных международных площадках.

"Работа, особенно сегодня, по борьбе с пандемией, требует объединения усилий международного сообщества, мы об этом много раз с вами говорили. Поэтому очень важно, как строится эта наша работа по самым разным направлениям, в том числе и по тому, которое сейчас мной было обозначено", - подчеркнул российский лидер.

Участие в совещании приняли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Николай Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, а также руководитель СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель главы государства Сергей Иванов.

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