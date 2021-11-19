Путин и Лукашенко продолжили обсуждение ситуации с мигрантами

Выражена озабоченность в связи с неприемлемыми действиями польских пограничников

В пятницу президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Выражена серьезная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что Лукашенко информировал о предпринимаемых Минском шагах по оказанию гуманитарной помощи мигрантам и деэскалации кризиса. Оба лидера подчеркнули важность налаживания взаимодействия Минска с Евросоюзом.

"Затронуты также некоторые аспекты российско-белорусского сотрудничества в торгово-экономической сфере", - добавили в Кремле.

Президенты условились о продолжении регулярных контактов.

Ранее Путин отверг обвинения в причастности России к миграционному кризису и указал, что его причины носят как экономический, так и политический характер.

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