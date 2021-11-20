В США усиливаются слухи о плохом здоровье Байдена

Президента мучает кашель

Джо Байден отмечает день рождения: 20 ноября ему исполняется 79 лет. Вероятно, в адрес президента США будут часто звучать пожелания крепкого здоровья.

По данным же американских СМИ, состояние Байдена в последнее время ухудшилось. Сообщают, что у американского лидера усилился кашель. Кроме того, он начал прихрамывать.

Правда, личный врач Байдена заявил, что обязанности главы государства он выполнять может. Медик сообщил, что президент проходит курс лечения сразу от нескольких болезней. Это - мерцательная аритмия, сезонная аллергия и некоторые другие.

А за день до своего дня рождения Джо Байдену пришлось пройти исследование кишечника. Он находился под наркозом и, в соответствии с Конституцией, на это время передал полномочия вице президенту Камале Харрис, сообщает "ТВ Центр".

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