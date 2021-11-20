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В США усиливаются слухи о плохом здоровье Байдена

10:01
  • суббота
  • 20 ноября 2021

Президента мучает кашель

Джо Байден отмечает день рождения: 20 ноября ему исполняется 79 лет. Вероятно, в адрес президента США будут часто звучать пожелания крепкого здоровья.

Байден передал полномочия вице-президенту на время обследования под наркозом
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после наркоза

По данным же американских СМИ, состояние Байдена в последнее время ухудшилось. Сообщают, что у американского лидера усилился кашель. Кроме того, он начал прихрамывать.

Правда, личный врач Байдена заявил, что обязанности главы государства он выполнять может. Медик сообщил, что президент проходит курс лечения сразу от нескольких болезней. Это - мерцательная аритмия, сезонная аллергия и некоторые другие.

А за день до своего дня рождения Джо Байдену пришлось пройти исследование кишечника. Он находился под наркозом и, в соответствии с Конституцией, на это время передал полномочия вице президенту Камале Харрис, сообщает "ТВ Центр".

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