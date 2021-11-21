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79-летний Байден собрался баллотироваться на второй срок

11:54
  • воскресенье
  • 21 ноября 2021

Президент США находится не в лучшей форме

Джо Байден активно убеждает сторонников в том, что пойдёт на второй срок, пишет газета Washington Post. В последнее время американский лидер часто говорит об этом с однопартийцами, возможно, чтобы не допустить ослабления позиций. Таким образом он демонстрирует уверенность в своих физических и эмоциональных силах.

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Работу Байдена одобряют всего 40% граждан. Многие сомневаются в его способности управлять государством. 20 ноября главе Белого Дома исполнилось 79 лет. Он самый пожилой президент в истории США. В его медкарте - внушительный список диагнозов, в том числе довольно серьёзных.

Он часто публично оговаривается, путает названия и забывает имена родственников и коллег. В 2024 году, когда пройдёт голосование, Байдену будет 81 год. Официально о своём решении он объявит в следующем ноябре после промежуточных выборов в Конгресс, сообщает "ТВ Центр".

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