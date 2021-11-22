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"Газпром" выдвинул ультиматум Молдавии

20:24
  • понедельник
  • 22 ноября 2021

Компания пригрозила через 48 часов остановить поставки газа, если не получит платеж

В ПАО "Газпром" предупредили власти Молдавии, что могут остановить поставки газа через 48 часов, если не получат платеж от 22 ноября.

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"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены", - заявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов (цитата по "Интерфаксу").

В российской компании "крайне разочарованы невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств", отметил Куприянов.

При этом власти Молдавии пока не получали уведомления от "Газпрома" о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе министерства инфраструктуры.

Президент Молдавии Майя Санду ранее признала, что только на конец 2020 года общий долг перед "Газпромом" составлял примерно 7,5 миллиарда долларов. При этом руководство страны винит в этом Приднестровье: Кишинев исправно оплачивает поставки, а Тирасполь якобы не платит годами.

29 октября правительство Молдавии сообщило о новом договоре с "Газпромом" на пять лет.

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