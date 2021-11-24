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Путин провел переговоры с председателем Европейского совета

19:49
  • среда
  • 24 ноября 2021

Стороны обсудили в том числе ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, в ходе которого был рассмотрен ряд актуальных международных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Годовалый ребенок умер в лагере мигрантов на белорусско-польской границе

"При обсуждении ситуации на границах Белоруссии со странами ЕС с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском", - сказано в сообщении.

Уточняется, что российский лидер указал на контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции.

"Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств", - также отметили в Кремле.

Была затронута и тема внутриукраинского конфликта. Путин обратил внимание на безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования.

"Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения. Указано также на необходимость прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Украины", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, Путин информировал Мишеля о шагах по реализации положений двусторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Затрагивалась также афганская и ливийская проблематика.

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