ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин сменил руководителя ФСИН

13:24
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Данный пост занял Аркадий Гостев

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 ноября, сменил руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Медведев призвал расследовать все преступления в тюрьмах
Несколько пострадавших отказались писать заявления о пытках

Своим указом глава государства освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Новым руководителем ФСИН назначен Аркадий Гостев, который прежде занимал должность заместителя министра внутренних дел России. Указ вступает в силу со дня подписания.

Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления ФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин сообщил об увольнении 18 сотрудников ведомства после проверок фактов истязаний над заключенными. Еще 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Аркадий Гостев
Аркадий Гостев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.