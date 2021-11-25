Путин сменил руководителя ФСИН

Данный пост занял Аркадий Гостев

Президент России Владимир Путин в четверг, 25 ноября, сменил руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Своим указом глава государства освободил Александра Калашникова от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний.

Новым руководителем ФСИН назначен Аркадий Гостев, который прежде занимал должность заместителя министра внутренних дел России. Указ вступает в силу со дня подписания.

Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Ранее исполняющий обязанности начальника управления ФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин сообщил об увольнении 18 сотрудников ведомства после проверок фактов истязаний над заключенными. Еще 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

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