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Спасательные работы в шахте "Листвяжная" приостановлены из-за угрозы взрыва

14:13
  • четверг
  • 25 ноября 2021

Участников спасательной операции вывели на поверхность

Поисково-спасательные работы на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области временно приостановлены из-за угрозы взрыва. Об этом в четверг, 25 ноября, рассказали в региональных экстренных службах.

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Приостановку спасательных работ подтвердил также губернатор региона Сергей Цивилев. Он уточнил, что такое решение принято из-за взрывоопасной концентрации метана.

В связи с этим подразделения горноспасателей выводятся на поверхность.

Цивилев также подчеркнул, что данные всех погибших известны, их семьям будет оказана вся необходимая помощь, сообщает РИА Новости.

Ранее на шахте "Листвяжная" в Кузбассе произошло задымление в вентиляционном штреке. По данному факту СКР возбудил уголовное дело. Как рассказал губернатор региона Сергей Цивилев, погибли 11 человек, в больницы доставлены 43 пострадавших, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Еще 46 человек остаются в шахте.

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