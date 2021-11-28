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Десятки стран мира прекратили полёты в Африку из штамма омикрон

10:01
  • воскресенье
  • 28 ноября 2021

Израиль полностью закрыл границы

Россия ограничивает въезд иностранцев из Гонконга и девяти государств Южной Африки из-за нового штамма коронавируса омикрон. Потенциально он более опасен, чем его предшественники.
Новый штамм коронавируса сравнили с Эболой

Авиасообщение со странами Африки приостановили уже более 20-ти стран. Мутация добралась до Бельгии, Италии, Германии, Чехии, Гонконга, сообщает "ТВ Центр".

Также несколько случаев выявили в Израиле. Власти приняли решение полностью закрыть границы на две недели. В Великобритании также объявили о новых ограничениях. Все въезжающие в страну в обязательном порядке должны сдать ПЦР-тест, а до получения отрицательного результата - уйти на самоизоляцию.

Во Франции на недельный карантин будут отправлять всех, кто контактировал с носителем омикрон-штамма, даже вакцинированных. В ЮАР заявили, что омикрон поражает в основном людей в возрасте от 20 до 30 лет и болезнь у молодёжи протекает тяжелее. Университеты республики уже начали вводить обязательную вакцинацию для студентов.

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