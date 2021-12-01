В Татарстане автобус с вахтовиками столкнулся с фурой

Пострадал 21 человек

На 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач микроавтобус с вахтовиками столкнулся с грузовой фурой, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

"Водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса", - сказано в сообщении.

Пострадал 21 человек. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Татарстана начала проверку.

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