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В Татарстане автобус с вахтовиками столкнулся с фурой

09:26
  • среда
  • 01 декабря 2021

Пострадал 21 человек

На 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач микроавтобус с вахтовиками столкнулся с грузовой фурой, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
Виновник ДТП с двумя автобусами на Камчатке получил срок

"Водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса", - сказано в сообщении.

Пострадал 21 человек. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Татарстана начала проверку.

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