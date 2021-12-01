В Татарстане автобус с вахтовиками столкнулся с фурой

Пострадал 21 человек
На 9-м километре автодороги Елабуга - Гари - Абалач микроавтобус с вахтовиками столкнулся с грузовой фурой, передает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.
"Водитель вахтового автобуса совершил наезд на припаркованную у обочины фуру. В результате ДТП на месте происшествия погиб пассажир автобуса", - сказано в сообщении.
Пострадал 21 человек. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Прокуратура Татарстана начала проверку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: