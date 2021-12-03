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Эксперт назвал парадоксом готовность США обсуждать Украину с Россией

09:38
  • пятница
  • 03 декабря 2021

Диалог с американцами может оказаться более конструктивным, убежден Федор Войтоловский

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили итоги встречи Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Удалось ли главам дипведомств найти точки сближения интересов наших стран? Какие темы могут быть предложены для встречи президентов России и США? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Федор Войтоловский.

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"Обе стороны готовы к обсуждению Украины. Это очень интересно. В условиях, когда фактически нормандский формат не работает, заявления американцев о том, что они готовы обсуждать вопрос, опираясь на минские соглашения, они в общем-то не противоречат нашей позиции", - сказал Войтоловский.

"То есть Украину мы будем обсуждать не с европейцами, а американцами", - отметил Фролов.

"В этом и парадокс. Учитывая влияние Вашингтона на Киев, которое существенно больше того, что могут оказать Париж и Берлин, диалог с США, возможно, будет более конструктивным. Но мы должны понимать, что для США ситуация на востоке Украины – один из инструментов давления на Россию", - заявил эксперт.

Полный комментарий Федора Войтоловского смотрите в видео:

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