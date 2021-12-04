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Названы регионы-лидеры по вакцинации от коронавируса

12:22
  • суббота
  • 04 декабря 2021

Среди них - Москва

Ежедневно в России выявляют свыше 30 тысяч случаев коронавируса. Переломить ситуацию могут массовая вакцинация и соблюдение ограничений.
Путин затребовал доклад о наращивании темпов вакцинации в регионах

В длинной очереди в один из московских концертных залов на просьбу администратора надеть маски и соблюдать социальную дистанцию отзываются не все. Это во время рейда за соблюдением антиковидных мер заметили инспекторы Роспотребнадзора и столичной мэрии.

Такие меры, говорят инспекторы оправданы и необходимы. В Москве и области, заболеваемость падает. И этот успех крайне важно закрепить. Количество привитых, в столичном регионе, по данным Минздрава России превысило 70%. В лидерах по темпам вакцинации также Севастополь, Чукотка, Тыва, Санкт - Петербург и Карелия. В регионах, где ситуация постепенно стабилизируется, власти смягчили действующие ограничения, сообщает "ТВ Центр".

В Тюмени в больницах постепенно закрывают красные зоны. Тяжёлых пациентов стало намного меньше. Но при этом всех прибывающих в город из африканских стран обязали сдавать ПЦР-тест. Всем пассажирам, которые сегодня, 4 ноября вернулись в Россию, ближайшие две недели придётся провести на карантине.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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