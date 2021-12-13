ФСБ задержала 106 сторонников украинской неонацистской группировки

Двое из них подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения

В 37 российских регионах задержаны 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ", сообщает в понедельник Центр общественных связей ФСБ.

Уточняется, что создал группировку гражданин Украины Егор Краснов, 2000 года рождения.

"В числе задержанных сторонников "МКУ" установлено трое администраторов интернет-сообществ данной организации, пропагандировавших по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения", - рассказали в ЦОС.

Стало известно, что в Республике Коми и Пензенской области пресекли деятельность аффилированных с "МКУ" двух экстремистских групп. Изъяты пневматические пистолеты, гладкоствольное и нарезное гражданское охотничье оружие и боеприпасы, автоматы.

"Решается вопрос о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности", - добавили в ФСБ. В отношении Краснова расследуется уголовное дело.

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