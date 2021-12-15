"Разговор двух друзей": что обсудили Путин и Си Цзиньпин на видеосаммите

Лидеры беседовали полтора часа

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил по итогам видеосаммита Владимира Путина и Си Цзиньнина, что за полтора часа в среду лидеры обсудили все насущные вопросы как в рамках двусторонних отношений, так и в рамках международной повестки дня.

По словам Ушакова, это был разговор "двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств".

Так, Путин и Си Цзиньпин отметили беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран. "Наш президент проинформировал председателя о недавнем разговоре по видеосвязи с президентом США Байденом. Наш президент отметил, что в целом беседа была содержательной и полезной", - добавил помощник главы государства (цитата по ТАСС).

Вместе с тем Путин обратил внимание на необходимость скорейшего запуска серьезных переговоров и с США, и с НАТО для выработки международно-правовых гарантий безопасности России.

Кроме того, лидеры договорились о дальнейшем сотрудничестве в борьбе с пандемией, укреплении рабочих контактов между профильными санитарно-эпидемиологическими ведомствами. Констатировано важное значение организации и производства в Китае российских вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт".

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