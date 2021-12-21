Шойгу предупредил о провокации американцев на востоке Украины

США наращивают военное присутствие у российских границ
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании США готовят провокацию с химическими веществами.
"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - цитирует главу Минобороны РИА "Новости".
Как добавил министр, США наращивают военное присутствие у российских границ.
"В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - заметил Шойгу.
По его словам, военно-политическая обстановка в мире обостряется, напряженность на западных и восточных рубежах России возрастает.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram