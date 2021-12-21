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Шойгу предупредил о провокации американцев на востоке Украины

14:25
  • вторник
  • 21 декабря 2021

США наращивают военное присутствие у российских границ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента Владимира Путина, что находящиеся в Донецкой области частные военные компании США готовят провокацию с химическими веществами.
Путину надоели манипуляции со стороны Запада

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", - цитирует главу Минобороны РИА "Новости".

Как добавил министр, США наращивают военное присутствие у российских границ.

"В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - заметил Шойгу.

По его словам, военно-политическая обстановка в мире обостряется, напряженность на западных и восточных рубежах России возрастает.

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