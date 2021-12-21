Путин и Макрон провели телефонный разговор

Стороны обсудили безопасность на европейском континенте

Во вторник президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждалось в том числе укрепления стабильности и безопасности на европейском континенте.

"В этом контексте приоритетное внимание уделено проектам договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов НАТО, которые были переданы соответствующим адресатам, включая французскую сторону, и затем опубликованы", - отмечено в сообщении.

При этом российский лидер обратил внимание собеседника на нежелание Киева выполнять Минские договоренности. Как заметил Путин, именно от властей Украины зависит возможность проведения нового саммита в "нормандском формате".

Кроме того, Путин указал Макрону на ограничения, которым продолжает подвергаться во Франции информационный канал Russia Today. Обменялись стороны мнениями и по нагорно-карабахскому урегулированию.

Также Путин поздравил Макрона с 44-летием. "Лидеры обменялись добрыми пожеланиями в преддверии рождественских и новогодних праздников", - добавили в Кремле.

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