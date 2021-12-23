Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве

Авария произошла на северо-западе столицы

На северо-западе Москвы на улице Свободы в районе дома 80 произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, пишет ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

"По предварительным данным, десять человек обратились за помощью к медикам", - говорится в сообщении.

Как уточнил источник агентства, у пострадавших диагностированы в основном ушибы и ссадины.

Согласно предварительным данным, водителю автомобиля "Тойота Ленд Крузер" стало плохо за рулем, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой. Движение автотранспорта на месте ДТП затруднено.

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