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В ДНР и ЛНР стартовал конкурс "Лидеры возрождения"

22:45
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Жители народных республик смогут занять руководящие должности в системе управления регионов

В ДНР и ЛНР по поручению Владимира Путина стартовал конкурс "Лидеры возрождения" - аналог президентской платформы "Россия - страна возможностей". Жители народных республик, которые лучше всех покажут себя в рамках соревнования, смогут пройти обучение и занять руководящие должности в системе управления регионов.

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Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, большое количество талантливых людей в Донбассе несут военную службу. И у них тоже должна быть возможность принять участие в восстановлении мирной жизни.

"Впереди масштабная работа по возрождению народного хозяйства, экономики республики. И, конечно, принципиально важно, чтобы этим занимались квалифицированные управленцы, в первую очередь, родом отсюда, из Луганской народной республики. Чтобы люди понимали, что у них не только будет такая возможность, а что они будут востребованы, в первую очередь, для организации этой работы", - подчеркнул Кириенко.

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