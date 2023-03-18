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Российские военные вытесняют ВСУ из центра Артёмовска

10:14
  • суббота
  • 18 марта 2023

Город будет освобождён

Российские штурмовые отряды закрепились на территории завода "Востокмаш" на севере Артёмовска и продвигаются вглубь промзоны, а также к центральным кварталам.

Жители Артёмовска ждут освобождения города российскими войсками
В Артёмовске начался штурм главного укрепрайона ВСУ

Националисты сдают позиции. Наши подразделения пресекли попытки вывода из города нескольких взводов ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в результате активных действий группировок войск "Юг" и "Центр" на донецком и краснолиманском направлениях уничтожено большое количество тяжёлой техники радикалов, а также склад с боеприпасами.

В Харьковской области выведена из строя украинская радиолокационная станция обнаружения низколетящих целей. На купянском направлении уничтожены две диверсионно-разведывательные группы, сорваны ротации подразделений и переброска резервов войск Украины, сообщает "ТВ Центр".

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