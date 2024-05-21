ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-глава Минобороны Украины объяснил отсутствие успехов ВСУ

12:26
  • вторник
  • 21 мая 2024

ВС России продолжают теснить неприятеля

У украинских властей и их западных партнеров до сих пор нет стратегии для достижения победы. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

ТАСС: практически ликвидирована группировка ВСУ на востоке Часова Яра
Захвачен опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Подполье: российский "Искандер" попал по складу ВСУ в Одессе

Как заявил политик в материале для Foreign Affairs, на третий год российской специальной военной операции Украина и Запад все еще не определились со стратегией, которая могла бы привести к поражению России, что "является серьезной проблемой".

Загороднюк указал на то, что важные решения, которые принимают Киев, Вашингтон и Брюссель, бессвязны, а потому Украина не может добиться преимущества на поле боя.

Без победной стратегии, подчеркивает экс-министр, крайне трудно поддерживать моральный дух на Украине.

Ранее осведомленные источники рассказали, что в Вооруженных силах Украины царит страх из-за того, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков ради заключения мирного соглашения с Россией. При этом бойцы ВСУ на харьковском направлении разгневаны из-за успехов ВС России.

Даже президент Украины не в силах сдержать эмоции из-за тяжелой ситуации для ВСУ на фронте. Владимир Зеленский кричит на своих генералов из страха, что от него скрывают истинную информацию о провалах украинской армии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.