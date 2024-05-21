ВС России продолжают теснить неприятеля

У украинских властей и их западных партнеров до сих пор нет стратегии для достижения победы. Такое заявление сделал бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Как заявил политик в материале для Foreign Affairs, на третий год российской специальной военной операции Украина и Запад все еще не определились со стратегией, которая могла бы привести к поражению России, что "является серьезной проблемой".

Загороднюк указал на то, что важные решения, которые принимают Киев, Вашингтон и Брюссель, бессвязны, а потому Украина не может добиться преимущества на поле боя.

Без победной стратегии, подчеркивает экс-министр, крайне трудно поддерживать моральный дух на Украине.

Ранее осведомленные источники рассказали, что в Вооруженных силах Украины царит страх из-за того, что политики в Киеве или Вашингтоне могут сдать Харьков ради заключения мирного соглашения с Россией. При этом бойцы ВСУ на харьковском направлении разгневаны из-за успехов ВС России.

Даже президент Украины не в силах сдержать эмоции из-за тяжелой ситуации для ВСУ на фронте. Владимир Зеленский кричит на своих генералов из страха, что от него скрывают истинную информацию о провалах украинской армии.

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