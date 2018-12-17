"Обобрал до нитки": Порошенко уличили в воровстве

На Украине происходит эпохальная авантюра, предупредила Юлия Тимошенко

Глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует защитить газотранспортную систему (ГТС) Украины от коррупционных посягательств Петра Порошенко, а также отменить повышение тарифов на газ для населения.

По ее словам, в стране происходит "эпохальная авантюра". За последние месяцы своего президентства, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС и передать в управление неизвестным лицам, сообщила экс-премьер.

"Украина лишается трех миллиардов долларов ежегодного дохода. Если такое случится, Украина будет обобрана до нитки под фальшивые, псевдопатриотические лозунги", - заявила народный депутат на Согласительном совете лидеров фракций и комитетов парламента. Видео с мероприятия опубликовано в YouTube.

Тимошенко, планирующая баллотироваться в президенты в 2019 году, призвала коллег обратить внимание на новый законопроект, который запрещает любые манипуляции с ГТС.

Ранее Порошенко унизили в Раде. Президента сравнили с "крысой, загнанной в угол". Украинский депутат Евгений Мураев считает, что Порошенко находится в "политическом капкане".