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"Обобрал до нитки": Порошенко уличили в воровстве

15:50
  • понедельник
  • 17 декабря 2018

На Украине происходит эпохальная авантюра, предупредила Юлия Тимошенко

Глава политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует защитить газотранспортную систему (ГТС) Украины от коррупционных посягательств Петра Порошенко, а также отменить повышение тарифов на газ для населения.
Порошенко устроил истерику в прямом эфире

По ее словам, в стране происходит "эпохальная авантюра". За последние месяцы своего президентства, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, Порошенко совместно с его аффилированными компаниями планирует присвоить украинскую ГТС и передать в управление неизвестным лицам, сообщила экс-премьер.

"Украина лишается трех миллиардов долларов ежегодного дохода. Если такое случится, Украина будет обобрана до нитки под фальшивые, псевдопатриотические лозунги", - заявила народный депутат на Согласительном совете лидеров фракций и комитетов парламента. Видео с мероприятия опубликовано в YouTube.

Тимошенко, планирующая баллотироваться в президенты в 2019 году, призвала коллег обратить внимание на новый законопроект, который запрещает любые манипуляции с ГТС.

Ранее Порошенко унизили в Раде. Президента сравнили с "крысой, загнанной в угол". Украинский депутат Евгений Мураев считает, что Порошенко находится в "политическом капкане".

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