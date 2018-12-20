На Украине узаконили передел церковной собственности

Рада обязала УПЦ указать в названии принадлежность к РПЦ

Верховная Рада в четверг приняла закон, обязывающий Украинскую православную церковь изменить своё официальное название, указав в нём принадлежность к Московскому патриархату. Это означает, что всем приходам канонической церкви придётся пройти перерегистрацию и заново заключить с государством договоры на пользование храмами и монастырями. Передел собственности, об угрозе которого говорил Владимир Путин, получил на Украине правовую базу.

Одумайтесь и остановитесь - такие слова, обращенные к народным избранникам, звучали сегодня у стен рады. Люди пришли выразить протест законодательным изменениям, касающимся канонической Украинской православной церкви. В это время в зале заседаний спикер Андрей Парубий как раз оглашал эти поправки в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

"Церковь, центр управления которой находится в стране-агрессоре, обязана отображать это в своем названии. Такая норма включена по просьбе патриархата Филарета. Этот документ определяет, что на Украине есть одна Украинская православная церковь. И я, коллеги, буду просить вас сегодня поддержать этот закон", - заявил он.

Не замеченный ранее в религиозности Парубий посчитал настолько важным донести свою позицию по делам духовным до коллег, что забыл о других поправках, за которые предстояло проголосовать депутатам. Он с жаром убеждал. Однако слово спикера отозвалось лишь гулом недовольства.

"Президент Порошенко сделал реформу церкви элементом своей предвыборной кампании. Он специально разжигает межконфессиональную рознь. Уважаемые депутаты, прекратите заниматься предвыборной кампанией Порошенко! Ему осталось немного!" – сказал председатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины Вадим Новинский.

Когда словесные аргументы закончились, в ход пошли кулаки. В лучших традициях украинского парламентаризма (см. видео).

Реформаторов в зале оказалось больше, чем консерваторов. За поправки проголосовали 240 из почти 300 депутатов. Таким образом, каноническая Украинская православная церковь в своем названии должна указывать принадлежность к Московскому патриархату. Переименование - серьезная юридическая процедура, требующая перерегистрации всех приходов УПЦ. Что, по мнению экспертов, позволит киевским властям расторгнуть договоры на пользование храмами, находящимися в государственной и муниципальной собственности. Лаконично, но емко на принятую законодательную инициативу отреагировали представители Русской православной церкви.

"Грубое вмешательство светского государства в жизнь религиозных организаций и нарушение прав верующих", - прокомментировал зампред отдела внешних связей МП Николай Балашов.

Ни о вмешательстве государства в дела духовные, ни о нарушении прав верующих в Киеве и не задумывались. Фактически, на то, чтобы упразднить одну - неугодную - церковь и узаконить другую структуру, понадобилось меньше недели. Если за точку отчета принимать так называемый объединительный собор. За выполнением принятых поправок парламентарии обещали пристально следить. На внесение изменений в название украинской православной церкви московского патриархата отводится четыре месяца.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".