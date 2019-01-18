Мама спасенного в Магнитогорске младенца рассказала о его состоянии

Врачи не исключают, что свой первый день рождения Ваня отпразднует дома

Одиннадцатимесячного Ваню Фокина, которого спасли из-под завалов в Магнитогорске, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Состояние малыша, который провёл под завалами более 30 часов, улучшается с каждым днём.

Незнакомых людей, да еще и с камерами, одиннадцатимесячный Ваня Фокин рассматривает настороженно, но с интересом. К повышенному вниманию посторонних явно не привык. То, что он по сути настоящий герой, за судьбой которого следит вся страна, маленький мальчик даже не догадывается. Да и почему он вынужден находиться в больнице, а не дома - тоже не понимает. Хорошо, что рядом мама и такие привычные игрушки.

"Настроение получше. Тут немножко так потише: аппаратура не пикает. Поспокойнее. Сидеть, ходить надо по коридору. Интересно, люди приходят - тоже смотрит, кто пришел", - рассказала мама Вани Ольга Фокина.

Это пока все развлечения для Вани, отмечает "ТВ Центр". А временные трудности переносит стойко и старается не хныкать. Наоборот, пытается сказать первые слова и эмоционально реагирует на маму. А главное, снова улыбается. История спасения Вани - настоящее чудо. После обрушения жилого подъезда из-за взрыва бытового газа мальчик провел под завалами более 30 часов. Все это время он ждал помощи на морозе минус 25. Но выжил. Спасатели обнаружили его по плачу. Им пришлось вытаскивать аккуратно, так как ребенок был зажат между кроваткой и бетонными конструкциями.

"Это была сплошная травма, обморожение - это тоже травма! И синдром сдавливания - тоже травма. И в результате этого всего нарушение функции почек, сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, биохимических всех анализов. Сумели со всем этим справиться", - заключил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Самое страшное уже действительно позади. Ваню перевели из реанимации в обычную палату. По словам врачей, ребенок очень быстро идет на поправку. И даже операция не понадобится.

"Идет хорошая консолидация, ножка будет ровненькая, пальчики уже сейчас розовые и пальчики все сохранны, поэтому правая ножка будет такая же здоровенькая, как и левая", - сообщила министр здравоохранения Росси Вероника Скворцова.

О том, сколько еще Ване придется находиться в стенах больницы, врачи пока не сообщают. Прогнозы осторожные. Но не исключают, что свой первый день рождения, который будет через месяц, Ваня сможет отпраздновать уже дома.

Александра Сергомасова, Валерия Дзгоева, Сергей Сенченков. "ТВ Центр".