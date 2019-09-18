Путин рассказал о большой роли России и Китая в мировых делах

Об этом президент заявил на встрече с премьером Госсовета КНР в Кремле

Президент России Владимир Путин принял в Кремле премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Глава государства поздравил китайский народ с предстоящим 70-летием образования страны и отметил, что 2 октября Москва и Пекин будут отмечать 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Как сообщает "ТВ Центр", Путин попросил Ли Кэцяна передать наилучшие пожелания председателю Китайской народной республики Си Цзиньпину и выразил надежду, что встретится с лидером Китая на саммитах БРИКС и АТЭС в ноябре.

Глава государства отметил важность визита премьера Госсовета КНР в Россию и выразил уверенность, что эта поездка даст толчок развитию межгосударственных и экономических связей двух стран.

"Знаю, что у вас очень большая программа. Вчера вы работали в Петербурге, встречались с председателем правительства России. Хотел бы отметить, что за минувшее десятилетие пройден очень большой путь в истории двустороннего сотрудничества. И мы действительно сегодня являемся в полном смысле этого слова стратегическими партнерами, осуществляющими всеобъемлющее партнерство. Это остается безусловным политическим приоритетом России. Мы знаем, как много сделали вы, как много сделал председатель Си Цзиньпинь для российско-китайских отношений в последнее время, в последние годы. Мы это высоко ценим. Уверен, что вы видите и наши усилия со стороны России, направленные на развитие российско-китайских связей, причем по всем направлениям. Наше взаимодействие, безусловно, является важнейшим фактором в мировых делах", - сказал Путин.

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