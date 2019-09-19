Медведев и Собянин обсудили реализацию нацпроектов в Москве

Мэр столицы озвучил цифры, которые могут удивить даже федеральное правительство

Объем инвестиций в экономику столицы до конца года может достичь более 2,5 триллиона рублей. Об этом доложил мэр Москвы председателю правительства во время рабочей встречи. Также Сергей Собянин рассказал, что, по сравнению с предыдущим годом, рост составил почти 20%. Стоит отметить, что по итогам 2018 года мегаполис был признан лидером национального рейтинга инвестиционного климата. Кроме того, на встрече обсудили исполнение национальных проектов.

В ближайшие три года на реализацию национальных проектов правительство выделит около семи триллионов рублей. Средства немалые, поэтому эффективность их использования премьер контролирует лично. Мэр российской столицы, у которой - в отличие от многих других регионов - есть большой опыт реализации собственных масштабных программ, ранее признавал: все нацпроекты - это вызов для Москвы и почивать на лаврах не дадут никому.

"Москва имеет, наверное, особые возможности и роль в жизни нашей страны, но, тем не менее, все равно в Москве происходит реализация национальных приоритетов, национальных проектов и, естественно, Москва также движется в сторону достижения национальных целей, которыми, собственно, мы все сейчас занимаемся. Что расскажете, чем порадуете?" – поинтересовался председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Цифры, которые озвучил Сергей Собянин, могут удивить даже федеральное правительство. По словам столичного мэра, любые нацпроекты находятся в прямо пропорциональной зависимости от развития экономики. А Москва в этом плане демонстрирует прирост инвестиций около 19% по сравнению с минувшим годом. И это большой объем даже для мегаполиса.

Видео: Собянин рассказал о рекордном объеме инвестиций в экономику Москвы

"Я думаю, что мы до конца года достигнем объём инвестиций в 2,6 триллиона рублей, потому что огромная, рекордная инвестиция. Увеличение за предыдущие годы более чем в два раза. Это даёт основу для развития других отраслей. В частности, неплохо развивается обрабатывающая промышленность, особенно высокотехнологические отрасли - такие, как производство медицинских препаратов, оборудования, транспорта и другие направления", - заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Рост инвестиций, развитие производства - это рабочие места, и увеличение налоговых отчислений в городскую казну. А, значит, появляется больше средств на социальную сферу. Только из федерального бюджета на нацпроекты "Демография" и "Здравоохранение" в ближайшие три года выделят почти половину всех денег, заложенных на реализацию национальных идей. В Москве всерьез взялись за улучшение работы первичной помощи в поликлиниках.

"Мы создали такой системный проект, связанный с созданием дополнительных врачебных мест поликлинической помощи, среди особенно востребованных населением. И мы думаем, что мы нехватку этих врачебных мест закроем в течение полугода. Кроме того, был создан проект современной поликлиники - новый дизайн, новая логистика и под это созданы проекты реконструкции, ремонта значительного количества поликлиник, которые сегодня находятся в морально устаревшем состоянии", - сказал столичный градоначальник.

С начала следующего года ремонтные работы начнутся в 50 поликлиниках Москвы. А в течение трех лет под новые стандарты реконструируют около 140 медучреждений первичного звена.

"Это хорошие цифры, поскольку даже в Москве многие поликлиники реально создавались еще в 70-80-е годы, и люди ждут их переоборудования. Так что, надеюсь, это будет хорошим вкладом в развитие медицинской помощи на территории Москвы", - отметил премьер-министр.

Кроме ремонта поликлиник, столичные власти намерены заняться и обновлением оборудования. То, что было закуплено в рамках масштабной программы в 2011 году, уже стало устаревать.

Лилия Акиньшина, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".