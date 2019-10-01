Подписание Украиной "формулы Штайнмайера" связали с нуждами Зеленского

По мнению политологов, это попытка президента Украины сохранить лицо после серии неудач

Киев и самопровозглашённые республики Донбасса смогли сделать ещё один шаг к политическому разрешению конфликта. В Минске на заседании Контактной группы во вторник была подписана "формула Штайнмайера". Документ определяет механизм введения в действие закона об особом порядке самоуправления в Донбассе. Как отметил полпред России в Контактной группе Борис Грызлов, участникам переговоров удалось преодолеть сопротивление украинской делегации, которая двумя неделями ранее отказалась от подписания документа. Подробнее - Александр Огородников.

Подписание Украиной "формулы Штайнмайера" в своем роде стало сенсацией. Учитывая, что в прошлый раз представители Киева сорвали парафирование документа, который стороны предварительно согласовали и одобрили, "формула Штайнмайера" - это часть минских соглашений, пошаговая инструкция перехода к миру. Однако тогда украинская сторона попыталась заменить ее некой "формулой Зеленского", о которой собравшиеся услышали впервые. Теперь документ подписан в изначальной редакции.

"Формула Штайнмайера" предусматривает проведение выборов на территории ЛДНР. Разумеется, под наблюдением миссии ОБСЕ. Сотрудники миссии должны подтвердить легитимность волеизъявления. При этом силы самообороны ЛДНР не будут разоружены.

"Никаких выборов под дулом пулеметов не будет. И быть не может. Выборы должны проходить по нашему законодательству. Вы же понимаете, если там кто-то будет из военных, выборов не будет. Мы никогда на это не пойдем, мы подготовим все предохранители, мы не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там будут военные", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Подписание "формулы Штайнмаера" именно сейчас, по мнению политологов, это попытка Зеленского сохранить лицо после целой серии неудач, за которой наблюдал весь мир.

"Громогласный провал президента Зеленского на международной арене, имеется в виду его участие в Генассамблее ООН, встреча с американским президентом. Скандал внутриамериканский, в который он умудрился вляпаться. Ну, соответственно, публикация переговоров, где нелицеприятно он высказывался по поводу и Франции, и Германии", - прокомментировал политолог Алексей Мартынов.

Тем не менее, на текущий момент удалось добиться самого главного – это согласования разведения вооруженных сил в населенных пунктах Петровское и Золотое. Президент Зеленский лично гарантирует, что местное население будет защищено и разведение войск не повлияет на безопасность. Хотя пока до этого далеко. По данным ОБСЕ там продолжают звучать выстрелы, стороны возводят фортификационные сооружения. Так что к подписанию "формулы Штайнмаера" эксперты относятся со сдержанным оптимизмом.

"На пути урегулирования очень много проблем. Я сейчас посмотрел новости, там сообщения: "формула Штайнмайера", путь к миру и все остальное. Ничего подобного. Это только формула, которая показывает, как можно этого мира добиться. Там говорится о вступлении в силу на временной основе, а потом на постоянной – закона об особом статусе. Но этого закона сейчас реально еще нет. Его нужно принимать", - объяснил политолог, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Зеленский уже пообещал, что Верховная Рада разработает новый закон об особом статусе Донбасса. Документ пройдет публичное обсуждение. Правда, украинский президент тут же оговорился, что в нем не будет пересечена "ни одна красная черта, капитуляции не будет". За пять лет Киев привык по-своему трактовать Минские соглашения. Так, что устроит ли новый закон сами непризнанные республики – остается вопросом.

Александр Огородников. "ТВ Центр".