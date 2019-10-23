Появилось видео госпитализации Елены Малышевой

Она назвала людей безобразными

Известную телеведущую Елену Малышеву срочно госпитализировали сегодня ночью.

У нее резко поднялось давление и случился гипертонический криз. Приехавшие к телеведущей врачи скорой помощи снизили его, однако настояли на том, что нужно ехать в больницу.

"Первый раз в жизни давление было 200 на 130", - поделилась Малышева.

Но даже из этой, казалось бы, рядовой ситуации телеведущая умудрилась сделать шоу. Сначала она транслировала происходящее из кареты скорой помощи, потом с каталки, затем пообщалась с водителем скорой. Малышава поинтересовалась у пожилого мужчины, пропускают ли скорую помощь после нового закона.

"Все так же? Вот какие люди безобразные", - посетовала Малышева. На что водитель ей ответил, что не всегда, хотя большинство пропускает.

"В Боткинской больнице потолок лифта зеркальный. Поэтому есть возможность смотреть на себя", - засняла Малышева свое отражение в конце стрима.