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"Как грязная посуда": мать Тимати помыла новорожденного в раковине

15:14
  • среда
  • 23 октября 2019

Поклонники рэпера негодуют

Новорожденному сыну Тимати повезло с бабушкой. Симона Юнусова опубликовала в Instagram видео, на котором она ловко и умело моет Ратмира над раковиной. За процессом наблюдают мама и сестра малыша. 
Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати

Анастасия Решетова засняла на видео, как свекровь в медицинской маске подмывает крохотного внука. Рядом находится пятилетняя Алиса - дочка Тимати от предыдущих отношений. Она с интересом наблюдает за происходящим и интересуется у бабушки физиологическими особенностями братика. Примечательно, что Ратмир не плакал во время водных процедур. 

Это видео крайне заинтересовало интернет-пользователей. Они по-разному оценили действия Юнусовой. Одни ужаснулись тому, что малыша моют в раковине, другие похвалили опытную бабушку за помощь молодым, а третьи осудили родителей, которые перекладывают на женщину заботу о новорожденном. 

"Это же нормально - помогать", - ответила на один из комментариев Симона Юнусова. Она объяснила, что надела маску из-за насморка. Ей просто не хотелось заразить ребенка.

"Симона, а Алиса не ревнует?" - спросили пользователи. "Пока нет, я слежу за этим", - написала Юнусова.

- А почему купаете в раковине, как грязную посуду, трудно ванночку набрать?

- Бабушка молодец. 

- Наличие братьев и сестер - самый простой способ для объяснения физиологических различий. 

- У бабушки, тем более такой молодой, должна быть личная жизнь. Нельзя так много присутствовать в жизни более чем взрослых детей.

- Мне бы такую свекровь.

По-видимому, Решетова охотно принимает помощь Юнусовой. Ведь 23-летняя модель вернулась к работе, едва выписавшись из роддома: она объявила о запуске линии одежды для новорожденных. При этом красавица ведет свою страничку в соцсети и, понятное дело, старается выглядеть привлекательно. Работать, ухаживать за ребенком и за собой одновременно - это задача не из легких. Поэтому помощь свекрови весьма своевременна. 

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