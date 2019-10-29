В Китае от родившей в 67 лет женщины отвернулась родня

Тянь Ин стала самой старой роженицей в стране

В Китае пожилая супружеская пара преподнесла сюрприз своим взрослым детям и внукам. У пенсионеров родилась дочь. Причем, ставшая мамой 67-летняя Тянь Ин вошла в Книгу рекордов. У нее теперь звание самой пожилой женщины в мире, забеременевшей естественным путем.

68-летний адвокат Хуан Хэпин появление на свет дочери называет самым счастливым моментом в жизни со времён рождения внуков. Врачей с младенцем на руках пенсионер встречает с нескрываемым восторгом.

Его супруга, китаянка Тянь Ин, которой недавно исполнилось 67 лет, стала самой старой роженицей в стране. Причём, для появления нового человека на свет чете потребовалась медицинская помощь только на 36-й неделе беременности. У них родилась полностью здоровая девочка весом 2,5 килограмма.

"Когда мы исследовали репродуктивную систему женщины во время ее родов, мы обнаружили, что она соответствует 40-летней женщине. Для людей её возраста - это очень редкий случай", - сказал главный врач больницы материнства и детства города Цзаочжуан Лю Чэнвэнь.

Китайские пенсионеры признаются – заводить очередного ребёнка не планировали. Всё как-то само получилось. Врачи тоже предлагали женщине беременность прервать. Однако Тянь Ин осталась непреклонна. И долго отказывалась от кесарева сечения. Ведь у будущей немолодой матери скакало давление и повышался уровень сахара в крови. В результате операцию всё-таки провели.

"Причиной, по которой женщина смогла забеременеть естественным путем и выносить здорового ребёнка в таком возрасте, является её молодое, если можно так выразиться, состояние организма", - заявил Лю Чэнвэнь.

Правда, появлению в семье нового ребёнка обрадовались далеко не все родственники. 40-летние брат и сестра новорождённой, узнав о желании мамы стать многодетной, решили прервать с ней и отцом общение. Запретили разговаривать с бабушкой и дедушкой даже своим совершеннолетним детям, которые младенцу приходятся племянниками. Впрочем, Тянь Ин и Хуан Хэпин не расстроились. Растить дочку, признаются они, собираются без помощи старших детей - на пенсию. А прожить планируют минимум до 110 лет. Впрочем, к этому моменту девочке будет уже за 40.

Тянь Ин побила официальный мировой рекорд. До неё самой старшей мамой, зачавшей и родившей ребёнка естественным путём, считалась Дон Брук из Великобритании. Женщина забеременела в возрасте 58 лет. Самой же возрастной матерью в мире является 75-летняя Прабха Деви из индийского города Кота, штата Раджастхан. После ЭКО в прошлом месяце у неё на свет появились две девочки-близняшки.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".