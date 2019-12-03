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СК рассказал, как сестры Хачатурян убивали своего отца

10:12
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Удары пришлись на жизненно важные органы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве Михаила Хачатуряна его тремя дочерями.
Годами подвергались истязаниям: сестер Хачатурян признали жертвами отца-садиста

Все документы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Крестина, Ангелина и Мария обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

СК восстановило картину убийства 57-летнего Михаила 27 июля 2018 года. Девочки, не выдержав длительного насилия со стороны отца, сговорились и напали на главу семейства с ножом и молотком. Удары пришлись на жизненно важные органы - голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался.

Физические и психические страдания, которые Хачатурян доставлял своим дочерям, будет учтены на суде в качестве смягчающего обстоятельства, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Видео: трагедия сестер Хачатурян

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