СК рассказал, как сестры Хачатурян убивали своего отца

Удары пришлись на жизненно важные органы

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об убийстве Михаила Хачатуряна его тремя дочерями.

Все документы переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения. Крестина, Ангелина и Мария обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

СК восстановило картину убийства 57-летнего Михаила 27 июля 2018 года. Девочки, не выдержав длительного насилия со стороны отца, сговорились и напали на главу семейства с ножом и молотком. Удары пришлись на жизненно важные органы - голову, шею, грудь. От полученных травм мужчина скончался.

Физические и психические страдания, которые Хачатурян доставлял своим дочерям, будет учтены на суде в качестве смягчающего обстоятельства, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Видео: трагедия сестер Хачатурян