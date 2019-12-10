Путин назвал имя "заложившего мину" под государственность России

Президент России ответил на идею "придумать Россию заново"

Во вторник, в Международный день прав человека, Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества. Обсуждались темы, которые волнуют не только правозащитников, но и всех граждан страны.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил: СПЧ уже давно стал для общества привычной аббревиатурой. Однако в самом названии российской организации изначально заложена и другая функция: не просто защита уже нарушенных прав человека и меры по предотвращению этого. Отсюда и скорректированное с учетом расширенных задач название: Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Правда, некоторые участники мероприятия с ходу предложили радикальные меры. Кинорежиссер Александр Сокуров ранее неоднократно высказывал мысль о том, что для того, чтобы в стране был порядок, Россию надо придумать заново: создать новый уклад жизни и идеологию, начать тотальную перестройку. Эту идею он озвучил и президенту.

"Есть такой человек в нашей не такой уж давней истории - господин Ульянов, он же Старик, он же Ленин, у него там еще какие-то клички были. Вот он - придумал? И теперь мы не можем понять, что делать с Бутовским полигоном и как выстроить там работу, чтобы люди не забыли, кто там лежит в земле. Вот он напридумывал!" - заметил Путин. По его словам, Ленин еще и придумал государственную структуру, заложившую "мину под российскую государственность, которая складывалась тысячу лет".

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Впрочем, большая часть выступлений все-таки касалась развития и реформирования отдельных структур государства, а не всей страны в целом. Владимир Путин согласился с необходимостью возврата в подсудность судов присяжных дел в отношении педофилов и чиновников. Президент поддержал идею о введении ответственности для госслужащих за оскорбления граждан. При этом глава государства счел крайностью рассуждения о том, что в России отсутствует презумпция невиновности. Это прозвучало в выступлении первого вице-президента Адвокатской Палаты Москвы Генри Резника.

Вот, кто действительно является жертвой полного пренебрежения этим основополагающим юридическим принципом, правда, не в нашей стране, так это Кирилл Вышинский. Его совсем недавно выпустили из украинской тюрьмы. Новый член СПЧ поставил перед президентом вопрос об уголовном преследовании жителей Крыма после воссоединения полуострова с Россией и необходимости защиты людей, освобождаемых в рамках обмена. Но глава государства развил тему, ведь круг преследуемых на Украине намного шире. К принятию прописанных в Минских соглашениях законах Киев пока даже и не приступал.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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