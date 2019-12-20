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Принц Чарльз задремал во время речи королевы Елизаветы II

15:16
  • пятница
  • 20 декабря 2019

Венценосные родственники казались утомленными

71-летний принц Чарльз выглядел задремавшим во время выступления своей венценосной матери в палате лордов.
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В четверг Елизавета II обратилась к британскому парламенту с большой речью. Королева и ее сын сидели в соседних креслах. В какой-то момент Чарльз закрыл глаза и опустил голову, словно его сморил сон. Он встряхнулся, но потом снова начал дремать, пишет Express

Примечательно, что усталость навалилась на будущего короля в тот момент, когда его мать говорила на важную для него тему - об изменении климата. В частности, Елизавета II упомянула законопроект, который закрепит в законодательстве цели по защите и улучшению окружающей среды.

Очевидцы заметили, что Елизавета II и принц Чарльз выглядели утомленными. Если принц Уэльский клевал носом, то его мать, как показалось некоторым, читала текст тихим и слабым голосом. В этой связи возникли разговоры о том, что Ее Высочество должна как можно скорее передать корону сыну, чтобы на склоне лет не утруждать себя утомительными обязанностями. 

- Чарльз немного моложе меня, а я часто дремлю после полудня, - пишут интернет-пользователи. 

- Он выглядит старше своих лет. 

- Не упрекайте его! 

- Он был очень занят и только что вернулся из заграничной поездки. Не могу винить его за то, что у него слипались глаза. 

- Королева и Чарльз выглядят уставшими. 

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