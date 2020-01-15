Путин: "Мы должны защитить нашу Победу от лжи"

Президент назвал святым праздником 75-летие Победы в ВОВ

Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, напомнил, что в 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

"Для России это - самый святой праздник. Это не только память о героической победе, но и то, что вдохновляет нас при создании будущего. Мы должны защитить нашу Победу от лжи", - сказал глава государства. ТВЦ.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Путин также предложил создать крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов о Второй мировой войне, доступный для всего мира. "Эта работа - наш долг как страны-победительницы и ответственность перед будущими поколениями", - объявил президент.

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