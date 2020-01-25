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В Китае растёт число жертв нового коронавируса

12:12
  • суббота
  • 25 января 2020

Власти страны взяли под контроль миллиард человек

Пекин вводит общенациональные меры по выявлению симптомов коронавируса. Только в Китае зарегистрировано почти 1300 заболевших. На территории 22 провинций действует наивысший уровень тревоги, экстренные меры затронули миллиард жителей. Соблюдать их приходится даже несмотря на главный праздник - Новый год по национальному календарю.

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Главный новогодний гала-концерт в Пекине начинается с пожеланий в адрес тех, кто в эти минуты борется за жизнь. 1287 человек – официально подтверждённое число инфицированных новым коронавирусом в Китае, 41 пациент погиб. Так что Новый год по лунному календарю – самый любимый китайцами праздник – впервые отмечают поистине грандиозно, но только по телевизору, сообщает "ТВ Центр".

Массовые мероприятия и шествия, без которых Новый год не Новый год, запрещены в Пекине и многих других городах. В изолированном от мира восьмимиллионном Ухане и соседних с ним населённых пунктах на улицах и вовсе пусто. А местные власти бьют тревогу: масок и защитной одежды хватит максимум на пять дней. Не справляется и медперсонал, на помощь направлены 150 военных врачей.

А полицейские проводят рейды на рынках, где торгуют дикими животными, их мясо считается деликатесом. Но именно они могут оказаться источником нового вируса, который всё быстрее распространяется по планете. Сегодня третий случай заражения зафиксирован в Японии. Первые больные помещены на карантин в Малайзии и Австралии.

В масках и перчатках проверяют багаж всех прибывающих из Китая в российских аэропортах. Стопроцентный досмотр – новая и необходимая мера безопасности. Больных китайской пневмонией на территории России не зафиксировано, но Ростуризм рекомендует приостановить продажи туров в Китай.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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