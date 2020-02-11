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Звезда "Великолепного века" показала шестилетнюю красавицу-дочь

11:03
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Малышку поздравляют с днем рождения

Турецко-немецкая актриса и модель Мерьем Узерли выложила в Instagram подборку фотографий своей дочери Лары, которой 10 февраля исполнилось шесть лет. 
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"С днем рождения мою единственную! Мое сердце, моя душа, мое все! Моя самая большая любовь! Я не идеальная мама, я определенно не идеальный папа, но моя любовь к тебе совершенна!" - написала Мерьем Узерли, обращаясь к имениннице. 

Звезда сериала "Великолепный век" показала слайд-шоу, на котором можно проследить за тем, как росла Лара. Вот она лежит с мамой в роддоме, а вот она уже бегает, но еще с соской во рту. На следующих фотографиях маленькая красавица позирует с помадой на губах, в пиратском костюме, с мороженым…

Судя по снимках, Лара растет бойкой и жизнерадостной девочкой. Одного взгляда на малышку достаточно, чтобы уловить ее сходство с мамой.

- Девочка хорошенькая, глаза красивые, как у мамы, - пишут в Сети. 

- Маленькая принцесса. 

- Какая милота. И пусть кусает локти папаша!

- Маленькая красотка. 

- Она твоя копия. 

Несколько лет назад Мерьем Узерли встречалась с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Они объявили о помолвке, однако до свадьбы дело не дошло. Пара рассталась, когда актриса была беременна. 

37-летняя Узерли сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Безумный уик-енд", "Материнская рана", "Мафия не может править миром", "Королева ночи" и так далее. В сериале "Великолепный век" она исполнила роль наложницы Роксоланы, которую привезли из Крыма в Турцию.  

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