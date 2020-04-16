Нападкам Трампа на Китай нашли простое объяснение

Президент США перекладывает ответственность за тотальный кризис в родной стране

В мире выявлено более 2,1 миллиона носителей коронавируса. Динамика распространения пока не снижается. Почти треть всех заболевших - американцы. Администрация Дональда Трампа колеблется между сохранением ограничительных мер и перезапуском экономики. Выбор пока не сделан, но виноватые, судя по всему, назначены. Нападки из США направлены в сторону Китая.

Продуктовый рынок в Ухане, откуда мог начать свой путь по миру коронавирус, снова открыт. Продавцы предлагают клиентам местные деликатесы, ради безопасности оставаясь в масках. Впрочем, на другом конце света, в США, уже несколько дней активно распространяют другую версию - якобы зараза вышла не отсюда, а из лаборатории неподалёку.

"Нулевой Пациент" работал в лаборатории в городе Ухань, а вирус начал стремительно распространяться именно оттуда. Китай, согласно источникам, очень быстро ограничил внутреннее сообщение с другими регионами Китая, но не остановил сразу же вылетающие из Уханя международные авиарейсы", - заявляет американский телеканал Fox News, симпатизирующий республиканцам. Якобы сотрудник Института вирусологии в Ухане подхватил COVID-19 от летучей мыши и вынес его в город. Уточняется, что коронавирус не был разработкой биологического оружия. Никаких доказательств не представлено, лишь ссылка на некие "осведомленные источники" и на намёки американских официальных лиц. Китайскому МИД пришлось срочно выступать с опровержением.

"Глава ВОЗ неоднократно заявлял, что нет никаких доказательств того, что коронавирус был сделан в лаборатории. Многие известные медицинские эксперты в мире также считают, что утверждения о так называемых лабораторных утечках не имеют под собой никакой научной основы", - заявил пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

Всемирной организации здравоохранения уже досталось от Трампа за якобы медлительность и потакание интересам Китая. Временно США остановили финансирование ВОЗ, при том что в ближайшие два года Госдепартамент планировал передать организации 893 миллионов долларов. В условиях пандемии это станет серьезным ударом. Но ВОЗ наказана - ведь во многом за американские деньги осыпала Китай комплиментами за эффективную борьбу с вирусом, а Вашингтон хочет другого - вынести этой стране обвинительный приговор.

"Соединённые Штаты поведут себя модельно. Это будут или санкции в отношении КНР, чтобы выставить для США очень серьезные преференции в ходе так называемой торговой войны, либо это будет громадная компенсация. Уже звучат суммы в 20 триллионов. Эти суммы подозрительно напоминают объем американского долга перед КНР", - отметил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Трамп всё сильнее обвиняет Китай, чем сильнее обвиняют самого Трампа за позднюю реакцию на коронавирус. В США более 650 тысяч зараженных. Число погибших превысило 31 тысячу. Попытка найти виновных за океаном выглядит как перекладывание ответственности.

Пётр Вершинин. Егор Киселёв. "ТВ Центр".

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