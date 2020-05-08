В Европе начались торжества по случаю Дня Победы

В Париже, Лондоне и Берлине вспоминают жертв Второй мировой войны

В пятницу в европейских странах отмечают День Победы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Париже торжества начались на Елисейских полях. Президент Франции Эммануэль Макрон возложил венок перед статуей генерала де Голля. В Лондоне члены королевской семьи почтили память погибших во Второй мировой минутой молчания. В Германии канцлер Ангела Меркель возложила цветы к мемориалу памяти жертв насилия в центре Берлина. Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев принял участие в церемонии возложения венков на советском воинском мемориале в немецкой столице.

Накануне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас в статье в издании Der Spiegel осудил попытки переписать историю. Он подчеркнул, что не нужно путать факты и мифы. Нельзя делать преступников жертвами, и наоборот.

"Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несёт ответственность за преступление против человечности - Холокост. Кто сеет сомнения и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость, тот раскалывает Европу", - заявил он.

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