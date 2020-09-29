Путин назвал давление на Белоруссию беспрецедентным

Он призвал не забывать о связи двух стран

Президент России Владимир Путин заявил, что внешнее давление, оказываемое на Белоруссию, является беспрецедентным. Об этом он заявил в видеообращении к участникам VII Форума регионов России и Белоруссии, который прошел во вторник, 29 сентября.

"Сейчас с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что между Россией и Белоруссией есть прочная связь, которая состоит из общих культурных, духовных и родственных ценностей, а также общей для двух стран истории, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"