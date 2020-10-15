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Москвичи узнают о контактах с больными коронавирусом по СМС

14:55
  • четверг
  • 15 октября 2020

Количество заболевших ежедневно увеличивается

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что москвичи будут получать СМС-уведомления, если они находились в одном месте и в одно время с заболевшим коронавирусом. Этого удастся добиться благодаря регистрации через QR-код, которая потребуется для прохода в некоторые заведения Москвы.

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"Департамент здравоохранения передает информацию, присылая только телефон, нет никакого Иванова Ивана Ивановича или Валентины Петровны, передается только номер, что вот этот номер, есть подтверждение, что у него есть COVID, в ДИТ (департамент информационных технологий – прим. ред.). А ДИТ - в эту информационную систему, а система рассылает всем, кто был рядом, сверяет, кто, возможно, находился в контакте, именно этим людям придет push-уведомление: "Будьте любезны, вы могли проконтактировать, пойдите и проверьтесь на коронавирусную инфекцию", - объяснил Немерюк.

Он добавил, что номера телефона, привязанные к дате и времени посещения того или иного заведения, какое-то время будут храниться в специальной защищенной базе департамента информационных технологий, передает Эхо Москвы.

В России, как и по всему миру, наблюдается всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших по стране - в Москве. Ранее мэр города Сергей Собянин поручил руководителям столичных предприятий перевести часть сотрудников на удаленную работу. Исключение составляют те работники, чье присутствие является критически важным для функционирования организации, а также медработники, предприятия оборонной отрасли, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей. В столичных школах с 5 октября начались двухнедельные осенние каникулы. Также власти призвали пожилых и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома. Для пожилых людей и школьников временно заблокирован льготный проезд в общественном транспорте. Москвичам и жителям столицы напоминают о необходимости использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдении социальной дистанции в общественных местах. Также для посещения клубов, баров и дискотек в ночное время жителям столицы придется пройти регистрацию и получить специальный QR-код.

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