Бои без правил: с чем Трамп и Байден вышли в финал президентской гонки

Кандидаты на высший пост используют все способы, чтобы очернить соперника

Более 60 миллионов американцев проголосовали на президентских выборах досрочно. Из них две трети - по почте. Остальные - на открытых с 24 октября участках. Социологи говорят, что в досрочном голосовании особо активны сторонники демократов - их почти вдвое больше, чем республиканцев. Но последнее слово будет сказано 3 ноября, когда голосовать придёт основная масса избирателей. А пока - кандидаты на высший пост используют все способы, чтобы не столько убедить в своей правоте, сколько очернить соперника.

Нельзя в "прогрессивном" Нью-Йорке просто взять и выйти на митинг в поддержку действующего президента. Обязательно наткнешься на сторонников демократов - и тогда потасовки не избежать (см. видео репортажа). Полицейским пришлось применить силу. И задержать, как сообщается, более десяти человек.

Бои без правил царят и на политической арене. Дональд Трамп пытается уничтожить доверие избирателя к Джо Байдену, обвиняя того по сути в старческом слабоумии. В неспособности - из-за возраста и состояния здоровья - занимать президентский пост. До выборов остается чуть больше недели - тут уж все приемы, видимо, хороши.

"Джо Байден вчера назвал меня Джорджем. Не смог вспомнить моё имя. Ему помог ведущий - буквально под ручку провёл его через интервью. Картель фейковых новостей работает сверхурочно, чтобы скрыть недостатки демократа!" – написал в твитере президент США Дональд Трамп.

Американскому лидеру кажется, что американские СМИ относятся к нему несправедливо. А вот Байдену, наоборот, помогают в этой предвыборной гонке. По этой же причине президент прерывает свое интервью телеканалу CBS на 14-й минуте.

"Ваш телеканал фейковый. И, честно говоря, если бы я не пользовался соцсетями, никто не услышал бы моего голоса", - заявил Трамп.

"Вы говорите негативные вещи про меня", - сказала в ответ журналистка.

"Нет, вы сами дискредитируете себя. Вы начали с того, что спросили: Вы готовы к жёстким вопросам? Вы брали интервью у Джо Байдена, я смотрел все его интервью. Вы никогда не задавали ему таких вопросов. Так дела не делаются. Я думаю, мы закончили с этим интервью. Спасибо, достаточно", - сообщил президент.

Джо Байден в интервью тому же каналу ведет себя куда более предсказуемо. Связывает очередную публикацию о сексуальных похождениях своего сына Хантера и его пристрастии к наркотикам с советником Трампа Рудольфом Джулиани и российским вмешательством.

"Я думаю, самая большая угроза для Америки прямо сейчас, с точки зрения подрыва нашей безопасности и альянсов - это Россия", - заявил Джо Байден.

Рассуждает Байден, конечно, и про эпидобстановку в Америке. Обвиняет в сотнях тысяч смертей лично Трампа. Вообще коронавирус в предвыборной повестке - главная тема. Аналитики уверены: тот, кто заставит нацию поверить, что сможет исцелить ее, и займет Овальный кабинет. Дональд Трамп очень старается. Ещё несколько дней назад говорил, что вакцина появится лишь через несколько недель, а, возможно, и к Новому году. Теперь заявляет: всё уже есть.

"Мы вот-вот переломим ситуацию. У нас есть вакцины, у нас есть всё. Мы переломим ситуацию даже и без вакцин, всё будет кончено. И знаете, кто этого добился? Я. Вы можете в это поверить?" – говорит Трамп.

Верят ему далеко не все. Судя по опросам, Байден по-прежнему опережает соперника. Правда, разрыв между кандидатами небольшой, и эксперты призывают не делать преждевременных выводов. Напоминают о кампании 2016 года, когда социологи тоже единогласно присуждали победу Хиллари Клинтон, однако их прогнозы не сбылись.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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