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"Джон Маккейн" нарушил российскую границу

10:08
  • вторник
  • 24 ноября 2020

Американский эсминец зашел в российские территориальные воды

Российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Познер не нашел позитивных материалов о России в американских СМИ

"Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов" остановил нарушение государственной границы Российской Федерации эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого", - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что эсминец ВМС США "Джон Маккейн" пересек границу и зашел в российские территориальные воды на два километра. После этого "Адмирал Виноградов" по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий и возможности применения таранного манёвра для вытеснения нарушителя из территориальных вод, добавили в Минобороны.

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