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Убийство иранского физика-ядерщика назвали "подарком" Трампа Байдену

09:12
  • вторник
  • 01 декабря 2020

Эксперты считают, что действующий президент США хочет "нагадить" новому хозяину Белого дома

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Может ли это спровоцировать вооружённый конфликт в регионе? На какие ответные действия готова пойти Исламская республика? Сколь обоснована версия, что теракт против Фахризаде был своеобразным "подарком" Дональда Трампа Джо Байдену? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила советник директора Российского института стратегических исследований, востоковед Елена Супонина.

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"Перед вашей программой я общалась с американскими экспертами по международной политике, среди них были бывшие высокопоставленные сотрудники Пентагона и Госдепа. Многие из них в один голос заявили, что Трамп хочет нагадить Байдену перед тем, как передать ему Белый дом. Нагадить именно на Ближнем и Среднем Востоке. Иран, похоже, выбран площадкой самим Трампом. Пускай обвиняют сейчас израильские спецслужбы, но все понимают, что без согласования с Трампом такие вещи вряд ли бы удалось провернуть в этом регионе", - сказал эксперт.

Полный комментарий Супониной смотрите в видео.

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